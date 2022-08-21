Август, 21 в 8:50

Украинский боксер Александр Усик в бою-реванше за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в сверхтяжелом весе выборол победу у британца Энтони Джошуа.

Вся Украина, затаив дыхание, следила за этим поединком. И судьба оказалась на нашей стороне.

Александр Усик по решению судей победил своего соперника, ведь за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут.

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Украинцев очень порадовала победа Усика, и в этом они увидели определенный символизм — победил Усик, так и обязательно победит Украина.

Факты ICTV собрали реакцию украинцев на победу нашего боксера.

Одним из первых Усика поздравил президент Владимир Зеленский. Он назвал победу важной и нужной для Украины.

Бывший глава правительства Владимир Гройсман заявил, что мир в очередной раз увидел нашу силу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заметил: что Украина так же победит (в войне против захватчика – Ред.), как Усик победил своего соперника.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что украинцы в войны против российского захватчика будут выгрызать свою победу, равно как и Усик в поединке с Джошуа.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев написал в Facebook, что Усик теперь катализатор стона и вой на болотах.

Мобильные операторы Украины также присоединились к поздравлениям нашего боксера:

Да и простые украинцы искренне радуются победе Александра Усика:

Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа в бою-реванше. Он подчеркнул, что посвящает этот поединок Украине, ВСУ, всем, кто защищает страну, всей Украине.