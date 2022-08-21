Август, 21 в 6:33

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в бою-реванше за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в тяжелом весе.

– Тяжелая, но такая важная и нужная победа Александра Усика! – написал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, защита титула чемпиона мира является символом того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят.

Напомним, что 21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в поединке-реванше, состоявшемся на арене King Abdullah Sport City в Джидде (Саудовская Аравия).

Сейчас смотрят

О самых интересных моментах поединка можно прочитать в текстовой онлайн-трансляции боя-реванша Усик-Джошуа, которую провели Факты ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Matchroom Boxing