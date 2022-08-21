Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Важная и нужная победа – Зеленский поздравил Усика

Татьяна Забожко, редактор ленты
Усик - Джошуа 2

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в бою-реванше за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в тяжелом весе.

– Тяжелая, но такая важная и нужная победа Александра Усика! – написал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, защита титула чемпиона мира является символом того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят.

Напомним, что 21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в поединке-реванше, состоявшемся на арене King Abdullah Sport City в Джидде (Саудовская Аравия).

Сейчас смотрят

О самых интересных моментах поединка можно прочитать в текстовой онлайн-трансляции боя-реванша Усик-Джошуа, которую провели Факты ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Matchroom Boxing

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка