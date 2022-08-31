Август, 31 в 19:46

Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский продолжает помогать украинским военным.

В этот раз он лично передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

— Футбольный клуб Рух не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно присоединяемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они удовлетворены. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победен!

Григорий Козловский выразил благодарность людям, которые сейчас борются за нашу независимость.

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— Это от нас такая скромная благодарность за то, что имеем возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые заботятся не только о судьбе страны, но и о судьбе украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые, — заявил президент ФК Рух Григорий Козловский.

Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба Рух.

Президент Рух Григорий Козловский передал для ВСУ 6 грузовиков / 5 фотографий

Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, два мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов.