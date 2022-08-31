Президент Рух Григорий Козловский передал для ВСУ 6 грузовиков
Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский продолжает помогать украинским военным.
В этот раз он лично передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.
— Футбольный клуб Рух не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно присоединяемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков.
Общался с нашими военными, они удовлетворены. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победен!
Григорий Козловский выразил благодарность людям, которые сейчас борются за нашу независимость.
— Это от нас такая скромная благодарность за то, что имеем возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом.
Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые заботятся не только о судьбе страны, но и о судьбе украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые, — заявил президент ФК Рух Григорий Козловский.
Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба Рух.
Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, два мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов.