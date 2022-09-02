Можно и на Олимпийском шарахнуть: Усик о возможном третьем бое с Джошуа

Сентябрь, 02 в 16:06

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе и обладатель поясов WBO, IBO, IBF, WBA Super и The Ring Александр Усик поделился мнением о возможном третьем бое с Энтони Джошуа.

Во время пресс-конференции в Киеве Усик признал, что не рассматривает такой вариант, но при определенных событиях это может произойти.

– Эдди Хирн (промоутер Джошуа. – Ред.) что-то об этом говорил. Если Тайсон Фьюри не согласится или что-нибудь случится, то можно сделать третий бой с Джошуа как раз на НСК Олимпийский. В Британии — были, в Саудовской Аравии — были, так что можно и на Олимпийском шарахнуть, — сказал Усик.

Украинец считает, что британец Тайсон Фьюри согласится на бой за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

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– Я думаю, что Фьюри согласится. То, что он говорит, уже продает бой. Мы поработаем дома, а он – на весь мир, – сказал боксер.

По словам Усика, провести бой Усик – Фьюри заинтересованы в Саудовской Аравии.

— Мы общались с саудитами, организовавшими реванш с Джошуа. Они очень заинтересованы в том, чтобы провести наш поединок. Мне кажется, что это отличный вариант. Они хотят построить стадион на 80 или 90 тыс. человек. Нужно выполнить договоренность, а потом уже думать о будущем, – добавил он.

В то же время Усик добавил, что бой с Фьюри в этом году не состоится по двум причинам: у украинца есть травмы, которые нужно залечить и возобновиться, а с другой стороны, Усик не хочет проводить бой в декабре, потому что хочет побыть с семьей и у него “много работы в Украине”. Он выразил надежду, что бой состоится в 2023 году.

В ночь на 21 августа 2022 года в Джидде Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Это был второй бой боксеров, но теперь украинец защищал свои титулы. Также Усик пополнил свою коллекцию вакантным поясом журнала The Ring.