Украинка Костюк отказалась пожать руку белоруске после матча на US Open

Сентябрь, 02 в 12:42

Третья ракетка Украинки Марта Костюк отказалась пожать руку спортсменке из Беларуси Виктории Азаренка. Это произошло после матча второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Поединок завершился победой экс-первой ракетки мира из Беларуси в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. За игру Костюк трижды подала на вылет против одного эйса у белоруски.

Покидая корт, спортсменки ограничились прикосновением ракеток вместо традиционного рукопожатия.

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Костюк объяснила, что таким образом она выразила недовольство тем, что Азаренко открыто не осудила полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины, а Беларусь способствует Москве в этом.

Украинская теннисистка отметила, что не имеет неприязни к Виктории лично, но та имеет огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, и могла бы сделать больше.

33-летняя белоруска заявила после матча, что удивилась, когда украинка протянула ей ракетку вместо руки, однако не считает, что это “такая уж важная история”.

Сейчас Марта Костюк занимает 65-е место в рейтинге WTA. После обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации она станет второй ракеткой Украины.

Костюк с начала российского вторжения в Украину регулярно выступает с осуждением войны и пытается привлечь внимание к разрушительным последствиям российской агрессии для ее страны.

Во втором круге US Open сразу три украинских теннисистки зачехлили ракетку в одиночном разряде. Кроме Костюк, турнир покинули Дарья Снигур, которая уступила канадке Ребекке Марино, а также Ангелина Калинина, которая снялась перед матчем с Петрой Квитовой из-за болезни.

Что касается Марты Костюк, то она продолжает выступления в парном разряде. Во втором круге украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай сойдутся против пары Александры Соснович (Беларусь) и Терезы Михалковой (Словакия). Эта игра запланирована на 3 сентября.