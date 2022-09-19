У украинской команды задача одна: комментатор предстоящих матчей сборной Украины в Лиге наций

Сентябрь, 19 в 15:47

Матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажет телеканал ICTV.

Ради показа футбольной игры телеканал прервет телемарафон Единые новости.

Комментировать три встречи сине-желтых будет комментатор Андрей Столярчук.

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В комментарии Фактам ICTV он поделился ожиданиями от игры подопечных Александра Петракова.

— Ожидаем хороший футбол, который будет подкреплен хорошим результатом. У украинской команды в принципе задача одна – выйти в элитный дивизион. Это задача, как продемонстрировали предыдущие матчи Лиги наций и квалификационные поединки к ЧМ-2022, что вполне по силам эту задачу выполнить.

Столярчук отметил, что следует настраиваться на серьезную борьбу с Шотландией и держать кулаки за нашу команду.

— Нас ждут два матча (с шотландцами, — Ред.), и здесь нужно взять свое. Я надеюсь, что нам удастся продемонстрировать тот футбол, на который мы готовы. Если мы это сделаем, то выполним задание.

Первая игра против команды Шотландии в Лиге наций состоится 21 сентября в Глазго. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. С командой Армении сине-желтые сыграют 24 сентября, а вторая игра с шотландцами запланирована на 27 сентября.

Сейчас турнирную таблицу квартета 1 в Лиге В возглавляет Украина, у которой в активе 7 очков после трех игр. Второй идет Шотландия, у которой 6 очков (3 матча), Ирландия – 4 (4 матча) и Армения – 3 (4 матча).