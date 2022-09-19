Зеленский обсудил с президентом УЕФА освобождение из плена украинских спортсменов

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2022

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Twitter.

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— Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ, — написал президент.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает от УЕФА на помощь в освобождении из плена украинских спортсменов.

В начале июля Зеленский сообщил, что в российском плену находятся 13 украинских спортсменов.

В конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в российском плену находятся 23 атлета.

В начале мая УЕФА запретил выступать российским футбольным клубам в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России устранили из розыгрыша Лиги наций. Также была отклонена заявка России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.