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Факты / Спорт

Зеленский обсудил с президентом УЕФА освобождение из плена украинских спортсменов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський Чеферін
Фото: Depositphotos, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Twitter.

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— Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ, — написал президент.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает от УЕФА на помощь в освобождении из плена украинских спортсменов.

В начале июля Зеленский сообщил, что в российском плену находятся 13 украинских спортсменов.

В конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в российском плену находятся 23 атлета.

В начале мая УЕФА запретил выступать российским футбольным клубам в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России устранили из розыгрыша Лиги наций. Также была отклонена заявка России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.

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