Сентябрь, 20 в 19:44

Сборная Украины встретится с командой Шотландии в рамках матча второго раунда Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 в дивизионе В. Игра состоится 21 сентября в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шотландия — Украина?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале ICTV в рамках информационного телемарафона Единые новости.

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Также игра будет доступна на других каналах, транслирующих Единые новости, а именно: Интер, 1+1 и Суспільне.

Футбольная встреча будет транслироваться в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и сети цифрового телевидения Т2. В то же время абоненты, которые пользуются спутниковым телевидением, не смогут посмотреть матч на этих каналах.

В то же время, игра также будет доступна для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Как и с просмотром футбола на каналах, эта опция возможна только на территории Украины.

Это будет четвертая встреча команд в официальных матчах. Последний раз сборные играли между собой в июне в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда сине-желтые праздновали победу со счетом 3:1.

Еще два матча в рамках квалификации на Евро-2008 завершились победой и поражением Украины. На НСК Олимпийский наша команда триумфировала 2:0, а в Глазго уступила – 1:3.

Сейчас турнирную таблицу квартета 1 в Лиге В возглавляет Украина, имеющая в активе 7 очков после трех игр. Второй идет Шотландия, у которой 6 очков (3 матча), Ирландия – 4 (4 матча) и Армения – 3 (4 матча).