Если бой с Фьюри сорвется: Усик назвал боксера, с которым готов выйти на ринг

Сентябрь, 20 в 17:05

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе и обладатель поясов по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Super и журнала The Ring Александр Усик уверен, что станет абсолютным чемпионом мира.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью BBC.

— Я стану абсолютным чемпионом мира, — сказал Усик, отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он стать абсолютным чемпионом мира.

Усик признался, что сейчас продолжаются переговоры насчет его поединка с британским боксером Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBA.

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— В этом году он (бой с Фьюри. — Ред.) точно не состоится, потому что, как я уже говорил, у меня нет новых травм, но есть старые, которые дали о себе знать. Их нужно вылечить. Восстановление будет примерно полтора-два месяца.

Он добавил, что, поскольку провел пять месяцев в жестком тренировочном режиме, его тело истощилось и нуждается в восстановлении.

Усик также прокомментировал свое заявление после боя с Джошуа, когда сказал, что будет боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо ни с кем.

По словам боксера, если не удастся договориться с Фьюри, он допускает бой с Деонтеем Уайлдером.

– Больше я вариантов не вижу. Я почему так сказал? Вся работа, которую я выполняю в тренировочном лагере – она нелегка как психологически, так и физически. Я не вижу семью полгода, и это сложно. Делать весь этот тяжелый труд, просто чтобы выйти и побоксировать – совсем не хочется.

Он добавил, что сейчас хочет отбоксировать несколько крутых поединков.

В ночь на 21 августа 2022 года у Джидде Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Это был второй бой боксеров, но теперь украинец защищал свои титулы. Также Усик пополнил свою коллекцию вакантным поясом журнала The Ring.