Сентябрь, 21 в 14:54

Сборная Украины в среду, 21 сентября, проведет матч второго раунда Лиги наций-2022/23 в дивизионе против сборной Шотландии. Встреча состоится на стадионе Хэмпден Парк в шотландском Глазго.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Шотландия – Украина

По мнению букмекеров, обе команды имеют равные шансы на победу.

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На победу сборной Шотландии принимают ставки с коэффициентом 2.75, так же оценивают и успех сине-желтых. Ничейный результат встречи в основное время – 3.15.

Матч доверили судить итальянской бригаде арбитров во главе с рефери Маурицио Мариани. Ему будут ассистировать соотечественники: Даниэле Биндони и Альберто Теджони. Обязанности четвертого рефери исполнит Микаэль Фаббри.

В шотландской сборной не сыграют капитан команды Энди Робертсон, а также защитники Джон Суттар и Дэйви Купер из-за повреждений. Украинской команде не помогут из-за травм: голкипер Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь и полузащитники Александр Зинченко и Николай Шапаренко. Из-за незначительных повреждений в Глазго не сыграют также Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.

Сейчас турнирную таблицу квартета 1 в Лиге В возглавляет Украина, имеющая в активе 7 очков после трех игр. Второй идет Шотландия, у которой 6 очков (3 матча), Ирландия – 4 (4 матча) и Армения – 3 (4 матча).