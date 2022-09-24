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Где смотреть второй поединок Украина — Шотландии в Лиге наций УЕФА

Илья Нежигай, редактор ленты
Збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Сборная Украины во вторник, 27 сентября, проведет шестой тур Лиги наций-2022/23 против сборной Шотландии.

Встреча состоится на стадионе в польском Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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Прогноз на матч Украина — Шотландия

По мнению букмекеров, две команды имеют примерно одинаковые шансы на победу.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.41, когда успеху Шотландии дают 2.85. Ничья по результатам матча в основное время — 3.5.

Сейчас у двух команд по результатам предыдущих встреч по две победы и ни одной ничьи.

Где смотреть поединок

Матч вживую будет транслировать телеканал Общественное. Кроме того, сентябрьские матчи Сборной Украины будет показывать в сети Украинская ассоциация футбола. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Напомним, 21 сентября эти команды сыграли перенесенный матч первого тура в Глазго и шотландцам удалось разгромить команду Александра Петракова со счетом 3:0.

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