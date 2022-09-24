Сентябрь, 24 в 12:36

Национальная сборная Украины по футболу в пятом туре Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 сыграет в гостях против команды Армении.

Матч Армения – Украина состоится 24 сентября в Ереване. Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Старт встречи назначен на 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Армения — Украина

У украинских болельщиков есть возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале ICTV в рамках информационного телемарафона Единые новости.

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Также поединок вживую будут транслировать телеканалы Общественное, 1+1, Интер, а также на YouTube-канале УАФ. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Кроме того, сентябрьские матчи Сборной Украины будет показывать в сети Украинская ассоциация футбола. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Турнирная таблица группы 1 Лиги В после четырех туров:

Шотландия – 9 очков;

Украина – 7 очков;

Ирландия – 4 очка;

Армения – 3 очка.

По регламенту Лиги наций, победитель группы получит путевку в Лигу А, а последняя команда квартета в следующем цикле будет выступать в Лиге С.

Фото: Евгений Кравс, УАФ