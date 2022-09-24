Украина разгромила сборную Армении в Лиге наций УЕФА в Лиге наций УЕФА
Сборная Армении по футболу со счетом 0:5 проиграла сборной Украины. Это был пятый тур Лиги наций УЕФА.
Команды играли в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.
Кроме Украины и Армении, в группу B Лиги наций входят сборные Ирландии и Шотландии. Несколько дней назад украинская сборная под руководством Александра Петракова проиграла Шотландии.
В матче между армянской и украинской командами арбитром выступил португалец Жоау Педру Пиньейру.
На 21 минуте Тымчик почти влетел в пустые ворота с мячом, после того, как Зубков сделал прострел с левого фланга штрафной.
Уже во втором тайме, на 57 минуте, Зубкову удалось из центра штрафной забить мяч в ворота оппонентов.
На 69 минуте украинец Довбик, благодаря слаженным действиям Ярмоленко и Зубкова, помог мячу оказаться в сетке сборной Армении.
Игнатенко смог на 81-й минуте, благодаря пасу Довбика, пробить в дальний угол ворот оппонента.
И снова Довбик на 84 минуте пробил в ворота армянской сборной, благодаря чему разница в счете стала в пять голов.
Победа украинцев стала самой разгромной за последние три года, что позволяет нашей сборной сохранить шансы на первое место в группе.
Примечательно, что Украина за всю историю еще никогда не проигрывала сборной Армении.
Голы:
Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81
Сборная Армении: Юрченко — Маргарян (Монрой, 75), Чалышир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян — Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46) — Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).
Сборная Украины: Лунин — Забарный, Кривцов, Качараба — Тымчик, Сидорчук (Пихаленок, 46), Игнатенко, Миколенко — Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбык, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66).
Фото: Zorya Londonsk
Источник: XSPORT