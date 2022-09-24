Сентябрь, 24 в 17:59

Сборная Армении по футболу со счетом 0:5 проиграла сборной Украины. Это был пятый тур Лиги наций УЕФА.

Команды играли в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Кроме Украины и Армении, в группу B Лиги наций входят сборные Ирландии и Шотландии. Несколько дней назад украинская сборная под руководством Александра Петракова проиграла Шотландии.

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В матче между армянской и украинской командами арбитром выступил португалец Жоау Педру Пиньейру.

На 21 минуте Тымчик почти влетел в пустые ворота с мячом, после того, как Зубков сделал прострел с левого фланга штрафной.

Уже во втором тайме, на 57 минуте, Зубкову удалось из центра штрафной забить мяч в ворота оппонентов.

На 69 минуте украинец Довбик, благодаря слаженным действиям Ярмоленко и Зубкова, помог мячу оказаться в сетке сборной Армении.

Игнатенко смог на 81-й минуте, благодаря пасу Довбика, пробить в дальний угол ворот оппонента.

И снова Довбик на 84 минуте пробил в ворота армянской сборной, благодаря чему разница в счете стала в пять голов.

Победа украинцев стала самой разгромной за последние три года, что позволяет нашей сборной сохранить шансы на первое место в группе.

Примечательно, что Украина за всю историю еще никогда не проигрывала сборной Армении.

Голы:

Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Сборная Армении: Юрченко — Маргарян (Монрой, 75), Чалышир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян — Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46) — Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).

Сборная Украины: Лунин — Забарный, Кривцов, Качараба — Тымчик, Сидорчук (Пихаленок, 46), Игнатенко, Миколенко — Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбык, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66).

Фото: Zorya Londonsk

Источник: XSPORT