Украина — Шотландия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Сентябрь, 25 в 20:07

Сборная Украины во вторник, 27 сентября, проведет матч шестого раунда Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Шотландии. Встреча состоится на стадионе имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз матча Украина — Шотландия

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех тартановой армии оценивается в 2.90. Ничейный результат встречи в основное время – 3.35.

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Матч доверили судить греческой бригаде арбитров во главе с рефери Анастасиосом Сидиропулосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Обязанности четвертого рефери исполнит Аристотелис Диамантопулос.

Ответственным за систему VAR будет Агелос Евангелу. Ему будет ассистировать Иоаннис Пападопулос.

В турнирной таблице группы 1 Шотландия занимает первое место, имея в своем активе 12 очков в пяти матчах. Второй идет Украина (10 очков в 5 матчах), третья Ирландия (4 очка в 5 матчах) и последняя — Армения (3 очка в 5 матчах).