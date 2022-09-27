Сентябрь, 27 в 12:48

Сборная Украины во вторник, 27 сентября, проведет шестой тур Лиги наций-2022/23 против сборной Шотландии.

Встреча состоится на стадионе в польском Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Украина — Шотландия?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале ICTV в рамках информационного телемарафона Единые новости.

Также игра будет доступна на других каналах, транслирующих Единые новости, а именно: Интер, 1+1 и Суспільне.

Каналы доступны в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и сети цифрового телевидения Т2.

Кроме того, сентябрьские матчи Сборной Украины будет показывать в сети Украинская ассоциация футбола. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Напомним, 21 сентября эти команды сыграли перенесенный матч первого тура в Глазго и шотландцам удалось разгромить команду Александра Петракова со счетом 3:0.