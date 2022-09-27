Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Под эгидой Фонда Вадима Столара прошел турнир по футболу среди детских команд Киевской области

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Под эгидой Фонда Вадима Столара прошел турнир по футболу среди детских команд Киевской области

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал турнир по футболу среди детских команд в Киевской области. Об этом говорится на сайте Фонда.

Футбольный праздник состоялся в субботу, 24 сентября, в с. Большая Дымерка Броварского района. В турнире приняли участие четыре команды: “Каскад” (г. Бровары), “Колос” (с. Большая Дымерка), команда с. Гоголив и команда из детей ВПЛ, которую по инициативе Фонда Вадима Столара подготовили профессиональные тренеры.

Дитячі футбольні команди разом / Фото: Фонд Вадима Столара

Турнир прошел по круговой системе. В общей сложности было проведено шесть матчей по 20 минут каждый. Победителем стала команда хозяев поля – “Колос”. Однако каждый игрок получил специальную награду в память об этом событии.

Сейчас смотрят

Фото: турнир по футболу среди детских команд Киевщины / Фонд Вадима Столара

— Этот турнир является одним из социальных проектов благотворительного фонда Вадима Столара, которые мы реализуем для поддержания морального духа украинцев и детей в этот тяжелый для всех нас период. Давая старт идее футбольного праздника, у нас было несколько мотивов. Во-первых, это  психологическая реабилитация, своеобразная разрядка для детей из семей, которым пришлось покинуть свои дома. Во-вторых – возможность привлечь детей к спорту, к здоровому образу жизни, раскрыть собственный потенциал, – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, наконец остановились именно на идее футбольного турнира, потому что эта игра популярна среди украинцев, интересна, полезна для здоровья и – что важно – способствует командной работе, умению сотрудничать ради результата и укрепляет дух игроков.

— Все эти навыки пригодятся нашим детям в будущем, потому что умение объединяться ради высоких целей — это та черта украинцев, которая позволяет нам преодолеть любые трудности, — констатировала Наталья Приходько.

Победителем стала команда хозяев поля – Колос / Фото: Фонд Вадима Столара

Многие дети, которые приобщились к тренировкам, раньше не играли или почти не играли в футбол, но тренеры смогли найти путь к детским сердцам, заинтересовать, мотивировать, научить.

Благодаря турниру дети увидели, в каком направлении нужно двигаться, чтобы как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти занятия по душе и новым друзьям.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка