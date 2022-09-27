Сентябрь, 27 в 9:40

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал турнир по футболу среди детских команд в Киевской области. Об этом говорится на сайте Фонда.

Футбольный праздник состоялся в субботу, 24 сентября, в с. Большая Дымерка Броварского района. В турнире приняли участие четыре команды: “Каскад” (г. Бровары), “Колос” (с. Большая Дымерка), команда с. Гоголив и команда из детей ВПЛ, которую по инициативе Фонда Вадима Столара подготовили профессиональные тренеры.

Турнир прошел по круговой системе. В общей сложности было проведено шесть матчей по 20 минут каждый. Победителем стала команда хозяев поля – “Колос”. Однако каждый игрок получил специальную награду в память об этом событии.

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— Этот турнир является одним из социальных проектов благотворительного фонда Вадима Столара, которые мы реализуем для поддержания морального духа украинцев и детей в этот тяжелый для всех нас период. Давая старт идее футбольного праздника, у нас было несколько мотивов. Во-первых, это психологическая реабилитация, своеобразная разрядка для детей из семей, которым пришлось покинуть свои дома. Во-вторых – возможность привлечь детей к спорту, к здоровому образу жизни, раскрыть собственный потенциал, – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, наконец остановились именно на идее футбольного турнира, потому что эта игра популярна среди украинцев, интересна, полезна для здоровья и – что важно – способствует командной работе, умению сотрудничать ради результата и укрепляет дух игроков.

— Все эти навыки пригодятся нашим детям в будущем, потому что умение объединяться ради высоких целей — это та черта украинцев, которая позволяет нам преодолеть любые трудности, — констатировала Наталья Приходько.

Многие дети, которые приобщились к тренировкам, раньше не играли или почти не играли в футбол, но тренеры смогли найти путь к детским сердцам, заинтересовать, мотивировать, научить.

Благодаря турниру дети увидели, в каком направлении нужно двигаться, чтобы как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти занятия по душе и новым друзьям.