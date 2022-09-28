Сборная Украины не смогла выйти в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией

Сентябрь, 28 в 0:07

Сборная Украины по футболу разошлась ничьей с командой Шотландии в рамках заключительного тура Лиги наций УЕФА в Дивизионе В. Игра прошла в Кракове на стадионе Юзефа Пилсудского и закончилась со счетом 0:0.

В начале первого тайма упустил возможность отличиться Андрей Ярмоленко.

Позже шотландцы претендовали на пенальти из-за якобы игры рукой в ​​штрафной Тарасом Степаненко. Но после просмотра VAR арбитр встречи Тасос Сидиропулос отменил назначение 11-метрового удара в ворота сине-желтых.

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После перерыва Михаил Мудрик обыграл защитника соперников и пробил в правый угол ворот, но этот удар парировал голкипер Крейг Гордон.

Вскоре имел шанс открыть счет в игре Тарас Степаненко, но на добивании направил мяч справа от ворот.

Таким образом, сборная Украины набрала лишь 11 очков и заняла второе место в квартете 1 Лиги В. Шотландия, набрав 13 очков, вышла в Дивизион А Лиги наций.

Команда Ирландии, обыграв Армению со счетом 3:2, набрала 7 очков и продолжит выступления в Дивизионе В. А вот Армения с тремя очками по регламенту опустится в Дивизион С.