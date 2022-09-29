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Факты / Спорт

Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ, в Барселоне намекают на возвращение игрока

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Вице-президент каталонской Барселоны Эдуард Ромеу заявил, что возвращение легенды клуба аргентинца Лионеля Месси в ряды блаугранас станет финансово возможным следующим летом.

Контракт 35-летнего Месси с Пари Сен-Жерменом подходит к завершению в конце текущего сезона, и он потенциально может вернуться в Барсу свободным агентом.

— Это было бы возможно в финансовом плане, поэтому если он вернется, то как свободный агент. Но это решение должно принять тренерский штаб и игрок. Не мне решать, но это (возвращение Месси, — Ред.) возможно, — ответил Ромеу Catalunya Radio на вопрос, может ли клуб позволить себе вернуть Месси.

После слов Ромеу журналист-инсайдер Микаэль Бласкес сообщил, что Месси не собирается продлевать соглашение с парижанами.

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— Лео Месси четко заявил, что не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Аргентинский футболист не продолжит выступления в Париже в следующем сезоне.

Аргентинский форвард перебрался из Барселоны в Париж в 2021 году, поскольку каталонцы по финансовым причинам не могли позволить себе продлить соглашение с игроком.

Президент Барсы Жуан Лапорта заинтриговал возвращением Месси еще летом, когда сказал в комментарии ESPN, что раздел форварда в клубе еще не закончился.

Лапорта сказал, что считает своим долгом обеспечить для Месси достойный финал на Камп Ноу, чем тот, который он пережил, когда был вынужден попрощаться с клубом со слезами в 2021 году.

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Источник: ESPN
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