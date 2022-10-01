В Чили обрушилась конструкция стадиона, когда на ней безумствовали фанаты — кадры попали на видео

Октябрь, 01 в 17:47

В чилийской столице Сантьяго обрушилась конструкция стадиона Монументаль Давид Арельяно. Это произошло во время открытой тренировки, которую проводил клуб Коло-Коло.

Часть футбольных фанатов решила наблюдать за событиями на поле с металлической конструкции над трибунами, предназначенной для размещения рекламы.

Но конструкция не выдержала и обрушилась вместе с болельщиками.

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— Мы сожалеем о событиях, которые произошли сегодня… когда группа людей не соблюдала минимальные стандарты поведения, забралась на рекламную конструкцию, что привело к тому, что часть ее обрушилась, — говорится в заявлении клуба.

В Коло-Коло добавили, что некоторые из участников инцидента получили ранения и были доставлены в ближайший медицинский центр. Клуб не уточнил, сколько людей пострадало.

Şili’de 20 bin taraftarın izlediği Colo Colo antrenmanında stadyumun çatısı çöktü.https://t.co/4D7zgKO26W pic.twitter.com/YDjwouknt5 — TRT HABER (@trthaber) October 1, 2022

В клубе также заявили, что полностью уберут со стадиона поврежденную конструкцию во избежание подобной аварии в будущем.

Открытые тренировки у клуба Коло-Коло являются своеобразной традицией перед важными матчами. На 2 октября в Коло-Коло запланировано дерби в чемпионате Чили с другим столичным клубом Универсид Католика.

Скриншот: TRT HABER