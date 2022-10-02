Хотите удобрять землю и умереть за старого черта? Футболистка из РФ о мобилизации Путина

Октябрь, 02 в 19:38

Футболистка сборной России и испанского клуба Эспаньол Надежда Карпова призвала россиян не ходить в военкоматы, если они “не хотят удобрять землю”.

Такое заявление 27-летняя Карпова сделала на своей странице Instagram, выложив соответствующий Stories.

Она прикрепила скрин из выступления российского диктатора Владимира Путина и написала: Вы до сих пор без крынжа (стыда, – Ред.) смотрите на эту дичь?

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Футболистка подчеркнула, что режим отправляет граждан России на преступление.

— Пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы. Это не просто “призовут – пойду”. Вас отправят на преступление. В Украине такие же люди, как мы, и вы поедете их убивать? Нет у нас проблем никаких, кроме этого черта старого, — говорится в ее сообщении в Instagram.

Карпова и раньше высказывалась против войны.

– Я не могу просто смотреть на эти зверства и молчать. Я не знаю, что было бы, будь я в России, а не в Испании, но здесь я чувствую необходимость высказаться, — сказала спортсменка.

Надежда Карпова – 27-летняя российская футболистка, которая играет на позиции форварда. С 2017 года выступает в женском чемпионате Испании по футболу. Защищала цвета Валенсии, Севильи, играет за Эспаньол. В июне 2022 года совершила каминг-аут.

В социальных сетях активно отстаивает свои взгляды. Ранее она заявляла также следующее: Путин забрал наше будущее, но сделал это при нашем молчаливом согласии.

Фото: Instagram/karpichito