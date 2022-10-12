Октябрь, 12 в 2:30

Донецкий клуб Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 ничьей завершил матч мадридским Реалом.

Игра проходила на стадионе Легия в польской столице Варшаве.

Матч начался в спокойном ритме и продолжался таким образом в течение всего первого тайма, за исключением нескольких опасных моментов.

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К серьезной игре обе команды перешли после перерыва, когда на 46-й минуте Зубков смог вырваться из-под давления Менди и головой пробил в угол ворот мадридцев, где стоял украинец Лунин — 1:0.

После этого игроки Реала усилили давление и двумя ударами от Чуамени и Бензема пытались штурмовать ворота Шахтера в течение трех минут. После двойной замены на 57-й минуте на поле вышли Модрич и Винисиус.

Реал пытался отыграться, однако защита дончан действовала без ошибок, где все фланговые атаки блокировали Конопля и Михайличенко, а Бондарь с Матвиенко взяли на себя мячи в районе штрафной, поэтому удары противника украинцев шли мимо.

Свои лучшие шансы испанцы создали уже в конце игры: Винисиус с линии ворот головой отправил мяч над перекладиной, а Рюдигер также ударом головой чуть не попал в левый угол.

Драматическая развязка наступила на последней добавленной минуте, когда через пас Крооса в штрафную Рюдигер протолкнул мяч головой в ворота Трубиного, который залетел в сетку после удара о штангу.

Как следствие, Шахтер — Реал — 1:1.

Голы:

Зубков, 46 — Рюдигер, 90+5

Шахтер: 81. Трубин, 5. Бондарь В., 26. Конопля, 22. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 8. Судаков (до 81′), 10. Мудрик (до 85′), 15. Михайличенко Б., 21. Бондаренко А, 2. Траоре Л.Ш. (до 77′), 11. Зубков (до 82′)

Реал: 13. Лунин, 6. Начо, 22. Рюдигер, 23. Менди Фе. (до 68′), 8. Кроос, 17. Васкес Лу., 18. Тчуамени (до 57′), 7. Азар Э. (до 57′), 15. Вальверде Ф. (до 68′), 9. Бензема, 21. Родриго (до 68′).

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK