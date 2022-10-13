Нация футбола: 27 октября в прокат выйдет фильм о сборной Украины

Октябрь, 13 в 17:28

Кинолента Нация футбола о становлении национальной сборной Украины выйдет на большие экраны 27 октября.

Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Александр Зинченко, Руслан Ротань, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Артем Милевский и другие легенды футбола расскажут о яркой странице сине-желтых за последние 30 лет.

Режиссером фильма выступил Владимир Мула, создатель документальной картины ЮКИ об украинцах в НХЛ.

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Кроме непосредственно рассказов легендарных футболистов, в ленте представлены кадры эксклюзивных материалов, отснятых за кулисами матчей, а также архивные пленки и записи.

По словам режиссера картины, уникальность проекта делает этот фильм самым масштабным портретом становления украинского футбола.

— После просмотра даже самые ярые болельщики откроют для себя неизвестные факты национальной сборной: от начала становления – до величайших побед! Нам есть чем гордиться! И Нация футбола это красиво и динамично покажет, – говорит Мула.

Он рассказал, что работа над фильмом длилась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самыми драматичными игровыми моментами, большое внимание уделялось персональным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в разные периоды выступлений сборной.

Фильм создан Teleprostir Studio при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино и Министерству культуры и информационной политики Украины.

В украинских кинотеатрах премьера картины Нация футбола ожидается 27 октября.