Пташка спела гимн, а Дианов нанес первый удар — защитники Мариуполя открыли матч УПЛ

Октябрь, 16 в 20:02

Освобожденная из российского плена защитница Азовстали и парамедик Екатерина Полищук на псевдо Пташка исполнила гимн Украины перед началом матча Шахтером и Динамо в рамках седьмого тура УПЛ.

21-летняя Пташка исполнила гимн на Арене Львов, где состоялась игра, без музыкального сопровождения.

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Также на матче присутствовал еще один освобожденный из плена украинских защитник Азовстали Михаил Дианов.

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

Пока горняки и динамовцы готовились к стартовому свистку на поле появился 34-летний морпех Дианов. Он нанес символический удар по мячу. Героя Мариуполя тепло встретили футболисты и присутствовавшие на стадионе зрители.

Сама встреча выдалась зрелищной и завершилась победой Шахтера над Динамо со счетом 3:1.

21 сентября Украина освободила из российского плена 215 украинских военных, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ и морские пехотинцы.

Фото: ФК Шахтер