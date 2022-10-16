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Пташка спела гимн, а Дианов нанес первый удар — защитники Мариуполя открыли матч УПЛ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Пташка і Михайло Діаном на матчі Шахтар - Динамо

Освобожденная из российского плена защитница Азовстали и парамедик Екатерина Полищук на псевдо Пташка исполнила гимн Украины перед началом матча Шахтером и Динамо в рамках седьмого тура УПЛ.

21-летняя Пташка исполнила гимн на Арене Львов, где состоялась игра, без музыкального сопровождения.

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Также на матче присутствовал еще один освобожденный из плена украинских защитник Азовстали Михаил Дианов.

Пока горняки и динамовцы готовились к стартовому свистку на поле появился 34-летний морпех Дианов. Он нанес символический удар по мячу. Героя Мариуполя тепло встретили футболисты и присутствовавшие на стадионе зрители.

Сама встреча выдалась зрелищной и завершилась победой Шахтера над Динамо со счетом 3:1.

21 сентября Украина освободила из российского плена 215 украинских военных, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ и морские пехотинцы.

Фото: ФК Шахтер

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