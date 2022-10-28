Октябрь, 27 в 23:44

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и американский боксер Джамейн Ортис провели первую официальную битву взглядов перед боем.

Поединок должен состояться в ночь на 30 октября в Нью-Йорке, в легендарном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке на арене Hulu Theater.

Дуэль взглядов прошла спокойно. В конце боксеры улыбнулись друг другу, но в целом разглядеть эмоции на лице Ортиса было сложно из-за темных очков, которые он решил не снимать.

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Традиционной битве взглядов предшествовала пресс-конференция, во время которой Ломаченко рассказал, что раньше видел войну только по телевизору, и объяснил, почему не оставил Украину сразу после полномасштабного вторжения России.

— Я не подозревал: здания разрушаются, города стираются с карты, люди гибнут. Я не мог воспринимать это лично, потому что со мной такого не случалось. Это произошло в другом месте с кем-то другим. Я не мог спать ночью. Я бы не мог жить дальше, если бы это сделал, если бы я убежал. Враг ворвался в нашу страну. Убивают мирных жителей. Погибают женщины и дети. Любой человек на моем месте, любой настоящий мужчина остался бы, чтобы защитить свой дом, – сказал боксер.

Украинского боксера спросили, хотел бы он что-нибудь передать российскому диктатору Владимиру Путину. На это Ломаченко ответил: Бог ему судья.

Стоит отметить, что после пресс-конференции Василий Ломаченко позировал с украинским флагом. Во время последнего поединка с Ричардом Комми боксер попал в скандал, ведь после победы вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города Белгород-Днестровского, хотя обычно боксеры выходят с флагом своей страны.

Бой Ломаченко – Ортис состоится в ночь на 30 октября и начнется не раньше 5:00 по киевскому времени. Факты ICTV рассказывали, где посмотреть поединок Ломаченко – Ортис в Украине.