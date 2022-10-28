Днепр-1 обеспечил выход в плей-офф Лиги конференций после победы над Аполлоном

Октябрь, 28 в 0:17

Днепр-1 обыграл кипрский клуб Аполлон в матче пятого тура Лиги конференций. Игра прошла в словацком городе Кошице и завершилась победой украинского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок, который пробил точно в левый угол ворот сербского голкипера Аполлона Александара Йовановича.

Победа над Аполлоном гарантировала днепрянам по меньшей мере вторую позицию и 1/16 финала Лиги конференций. Кто займет первую позицию в группе и на прямую выйдет в 1/8 финала турнира решится в очном противостоянии с нидерландским АЗ.

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Днепряне набрали 10 очков и стали недостижимы для киприотов и лихтенштейнского Вадуца. Перед финальным туром украинскую команду в таблице квартета Е опережает только нидерландский АЗ, имеющий на два пункта больше.

Ранее выход в еврокубковую весну обеспечил себе донецкий Шахтер, сыграв вничью с шотландским Селитком. Горняки могут продолжить свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы – это решится в очном противостоянии с немецким РБ Лейпцигом в шестом туре ЛЧ.

Еще один украинский клуб – киевское Динамо в Лиге Европы расписало ничью 3:3 с другим кипрским клубом АЭК Ларнака в Лиге Европы. Но этот результат досрочно лишил киевского клуба шанс на евровесну. У подопечных Мирчи Луческу после пяти туров всего одно очко и последняя ступенька в таблице.

Фото: СК Днепр-1