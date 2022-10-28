Ломаченко — Ортис: букмекеры назвали фаворита боя

Октябрь, 28 в 11:37

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и американцем Джамейном Ортисом, который состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке (США).

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на реванш Ломаченко — Ортис

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.05. В то время как успех американца оценивается котировкой 9.00. На ничью дают – 26.0.

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На выигрыш Ломаченко нокаутом предлагают коэффициент 1.80, на победу Ортиса аналогичным образом – 17.00. Вероятность победы украинца по очкам – 2.20, а американца – 15.00.

Начало боя Василий Ломаченко – Джамейн Ортис запланирован не раньше 5.00 по киевскому времени. Сам вечер бокса примет арена Hulu Theater в знаменитом комплексе Madison Square Garden.

Промо боя Ломаченко — Ортис

Недавно промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный проморолик к бою между Ломаченко и Ортисом.

В ролике показаны тренировки и бои боксеров, а также участие Ломаченко в теробороне.

О бое Ломаченко – Ортис объявили в начале сентября. 26-летний Джемейн Ортис в мае решением судей одолел бывшего чемпиона мира по боксу Джемела Геринга. Для Ортиса это первый 12-раундовый поединок в карьере.

В последний раз Ломаченко проводил бой 11 декабря 2021 года против ганского боксера Ричарда Комми. Бой на арене Madison Square Garden завершился победой украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.