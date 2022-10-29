Ломаченко перевесил Ортиса на церемонии взвешивания
Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко и американский боксер Джамейн Ортис провели обязательную церемонию взвешивания перед боем, который запланирован в Нью-Йорке в ночь на 30 октября.
Time to enter the Matrix…
@VasylLomachenko | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/IihxD2X4I8
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Поединок состоится в легкой весовой категории, поэтому боксеры должны были уложиться в вес в 61,2 кг.
Во время взвешивания Ломаченко показал вес 61,1 кг, тогда как Ортис – 60,78 кг.
После этого соперники провели последнюю битву взглядов перед сражением. Американец, как и накануне, сначала решил не снимать солнцезащитные очки, но после улыбки украинца все же сделал это.
.@VasylLomachenko wanted the eye contact #LomaOrtiz | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/B2xJ4XHoQT
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Вечер бокса состоится на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке в ночь на 30 октября и начнется не раньше пяти часов по киевскому времени.
Факты ICTV рассказывали, где посмотреть поединок Ломаченко – Ортис в Украине.