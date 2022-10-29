Ломаченко перевесил Ортиса на церемонии взвешивания

Октябрь, 29 в 0:42

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко и американский боксер Джамейн Ортис провели обязательную церемонию взвешивания перед боем, который запланирован в Нью-Йорке в ночь на 30 октября.

Поединок состоится в легкой весовой категории, поэтому боксеры должны были уложиться в вес в 61,2 кг.

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Во время взвешивания Ломаченко показал вес 61,1 кг, тогда как Ортис – 60,78 кг.

После этого соперники провели последнюю битву взглядов перед сражением. Американец, как и накануне, сначала решил не снимать солнцезащитные очки, но после улыбки украинца все же сделал это.

Вечер бокса состоится на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке в ночь на 30 октября и начнется не раньше пяти часов по киевскому времени.

Факты ICTV рассказывали, где посмотреть поединок Ломаченко – Ортис в Украине.