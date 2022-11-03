Ноябрь, 03 в 20:41

Испанский футболист Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

Защитник клуба Барселона опубликовал прощальное видео, в котором заявил о решении завершить карьеру игрока.

— Кулес, я должен сообщить вам кое-что, — написал Жерар в посте и добавил трогательное видео.

Последний поединок Пике сыграет в футболке Барселоны уже в эту субботу против Альмерии.

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– Прошло 25 лет с тех пор, как я присоединился к Барселоне. Футбол дал мне все, Барселона дала мне все. Вы, Кулесс, дали мне все. Я всегда говорил, что после Барселоны другой команды не будет. Так будет. Вы меня знаете – я рано или поздно вернусь, – отметил Жерар в видео.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Справка. Пике является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешел в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). В родную Барсу вернулся в 2008 году, где имел большой успех, в том числе получил три трофея Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за “блаугранас”, в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.