Ливерпуль выставили на продажу — сумма сделки может достичь $5 млрд

Ноябрь, 07 в 19:42

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским Ливерпулем, выставила футбольный клуб на продажу.

Как сообщает издание The Athletic, для заинтересованных сторон была подготовлена ​​полная торговая презентация. Сумма, за которую американские владельцы готовы попрощаться с клубом, не разглашается.

Владельцы Ливерпуля и раньше рассматривали возможность продажи футбольного клуба.

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— FSG часто получала заявления об интересе от третьих лиц, стремящихся стать акционерами Ливерпуля. FSG ранее заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим новых акционеров, если это пойдет на пользу Ливерпулю как клубу, — говорится в заявлении компании.

В компании добавили, что они по-прежнему “полностью привержены успеху Ливерпуля как на поле, так и за его пределами”.

По данным ESPN, одной из причин решения о продаже клуба стал провал проекта Суперлиги после того, как из него вышли все английские клубы. А также – покупка Челси Тоддом Боули. За лондонский клуб заплатили немалые деньги, и в FSG поняли, что на нем тоже можно многое заработать.

Как сообщает Bloomberg, продажа Ливерпуля может принести американским владельцам более $5 млрд.

Компания FSG владеет Ливерпулем с октября 2010 года, после того как приобрела клуб у Джорджа Джиллетта-младшего и Тома Хикса.

За это время Ливерпуль назначил Юргена Клоппа тренером. Они выиграли свой первый титул АПЛ в сезоне 2019/20, что также стало их первым чемпионством в чемпионате Англии за 30 лет. Красные также завоевали Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Юргена Клопа занимают восьмое место в турнирной таблице. Мерсисайдцы квалифицировались в 1/8 финала Лиги чемпионов и снова встретятся с мадридским Реалом.