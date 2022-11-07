Разогрелся перед ЧМ-2022: арбитр за один матч показал десять красных карточек

Ноябрь, 07 в 17:11

Аргентинский арбитр Факундо Тельо, который будет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, за один матч показал десять красных карточек.

Это произошло в финале Трофея чемпионов Аргентины между клубами Бока Хуниорс и Расингом Авельянеда. В этом матче встречаются чемпион Аргентины и обладатель Кубка Профессиональной лиги.

Счет в матче на 19-й минуте открыл игрок Бока Хуниорс Норберто Бриаско. Через три минуты Матиас Рохас восстановил паритет во встрече.

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Игра превратилась в хаос на последних минутах дополнительного времени. На 118-й минуте Карлос Алькарас отправил головой в угол ворот Боки победный гол. Его длительное празднование разозлило игроков соперника, которые начали хватать его за уши и бросать в него мяч.

После драки 40-летний арбитр Тельо удалил Алькараса и показал пять красных карт игрокам Боки. В итоге матч завершили без доигрывания.

Всего за воскресный матч было показано семь красных карточек игрокам Боки и три — Расинга.

Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года в Катаре.