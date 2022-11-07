Жеребьевка Лиги чемпионов-2022/23: определились все пары 1/8 финала
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 7 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23.
Команды были распределены на две корзины – победители групп и команды, занявшие вторые строчки в своих квартетах.
Согласно регламенту, на этой стадии не могли встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию или игравшие между собой на стадии группового этапа.
Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ:
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити;
- Брюгге – Бенфика;
- Ливерпуль – Реал Мадрид;
- Милан — Тоттенхэм Хотспур;
- Айнтрахт Франкфурт – Наполи;
- Боруссия Дортмунд – Челси;
- Интер – Порту;
- ПСЖ – Бавария Мюнхен.
Первые матчи будут сыграны 14-15 февраля и 21-22 февраля, ответные — 7-8 марта и 14-15 марта 2023 года. Сеянные команды первые матчи проведут на выезде.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира состоится 17 марта.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
Донецкий Шахтер, выступавший на стадии группового этапа Лиги чемпионов, продолжит свой путь в Лиге Европы. Горняки заняли третье место в своем квартете, пропустив вперед Реал Мадрид и РБ Лейпциг.