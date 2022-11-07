Ноябрь, 07 в 13:35

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 7 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Команды были распределены на две корзины – победители групп и команды, занявшие вторые строчки в своих квартетах.

Согласно регламенту, на этой стадии не могли встретиться команды, представляющие одну национальную ассоциацию или игравшие между собой на стадии группового этапа.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ:

РБ Лейпциг – Манчестер Сити;

Брюгге – Бенфика;

Ливерпуль – Реал Мадрид;

Милан — Тоттенхэм Хотспур;

Айнтрахт Франкфурт – Наполи;

Боруссия Дортмунд – Челси;

Интер – Порту;

ПСЖ – Бавария Мюнхен.

Первые матчи будут сыграны 14-15 февраля и 21-22 февраля, ответные — 7-8 марта и 14-15 марта 2023 года. Сеянные команды первые матчи проведут на выезде.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира состоится 17 марта.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Донецкий Шахтер, выступавший на стадии группового этапа Лиги чемпионов, продолжит свой путь в Лиге Европы. Горняки заняли третье место в своем квартете, пропустив вперед Реал Мадрид и РБ Лейпциг.