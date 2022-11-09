Есть для них ответ: Усик обратился к оккупантам, которые ограбили его дом под Киевом

Ноябрь, 09 в 19:46

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям IBF, WBO, IBO, WBA Super и The Ring Александр Усик пообещал восстановить все, что разгромили российские террористы, когда заняли его дом в Ворзеле после полномасштабного вторжения.

В интервью польскому изданию Interia боксер признался, что его больше всего огорчило, что российские солдаты сломали детские качели и деревья.

— Моя жена говорит: не жалей их, может, это был единственный шанс для них пожить в нормальных условиях. И она права. Оккупанты взяли под контроль наш дом, разрушили все вокруг себя, оставили после себя страшный бардак.

Также Усик обратился к российским оккупантам, разграбившим его дом.

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— У меня есть для них ответ: я все перестрою и сделаю вдвое больше и вдвое больше для дома и страны, — сказал спортсмен.

Усик рассказал, что на данный момент его семья остается в Европе. По словам боксера, он недавно вернулся к семье и планирует некоторое время провести с родными, после чего собирается вернуться в Украину.

Источник: Interia

Фото: Александр Усик/Instagram