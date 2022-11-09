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WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов
Фото: Unsplash

Конгресс WBC (Всемирного боксерского совета) принял решение исключить российских и белорусских боксеров из рейтингов.

Россияне и белорусы не смогут сражаться за титул чемпиона WBC. Об этом сообщил президент Совета Маурисио Сулейман.

Также WBC не будет санкционировать бои в России и Беларуси. Это означает, что на территории этих двух стран запрещено проводить поединки за титулы WBC.

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Напомним, Всемирный боксерский совет (World Boxing Council) – одна из четырех главных организаций, утверждающая профессиональные боксерские бои.

Она делает это вместе с такими организациями, как Всемирная боксерская ассоциация, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская организация.

Мировой боксерский совет был основан 11 странами, среди которых США, Пуэрто-Рико, Аргентина, Соединенное Королевство, Франция, Мексика, Филиппины, Панама, Чили, Перу, Венесуэла и Бразилия.

В настоящее время членами организации WBC является 161 страна.

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Источник: Skysports

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