WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов
Конгресс WBC (Всемирного боксерского совета) принял решение исключить российских и белорусских боксеров из рейтингов.
Россияне и белорусы не смогут сражаться за титул чемпиона WBC. Об этом сообщил президент Совета Маурисио Сулейман.
Также WBC не будет санкционировать бои в России и Беларуси. Это означает, что на территории этих двух стран запрещено проводить поединки за титулы WBC.
Напомним, Всемирный боксерский совет (World Boxing Council) – одна из четырех главных организаций, утверждающая профессиональные боксерские бои.
Она делает это вместе с такими организациями, как Всемирная боксерская ассоциация, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская организация.
Мировой боксерский совет был основан 11 странами, среди которых США, Пуэрто-Рико, Аргентина, Соединенное Королевство, Франция, Мексика, Филиппины, Панама, Чили, Перу, Венесуэла и Бразилия.
В настоящее время членами организации WBC является 161 страна.
Источник: Skysports