Ноябрь, 14 в 17:19

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре может подчеркнуть деньги и власть принимающей турнир страны, но он также еще больше разоблачит нарушения прав человека в стране Персидского залива.

Так считает редакция британской газеты The Guardian в колонке под названием ЧМ-2022 в Катаре: стратегия отмывания репутации спортом портит имидж футбола.

— Если практика использования спорта отдельными людьми или правительствами для улучшения запятнанной неправомерными действиями репутации была своеобразной концепцией, то теперь она кажется чем-то привычным для крупных международных событий, — пишет газета.

Чемпионат мира по футболу, который начнется в следующее воскресенье, пока, кажется, больше запятнал имидж футбола, чем улучшил имидж Катара.

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Поклонники футбола и правозащитники жаловались, что турнир больше напоминает гимн грязным деньгам и властям, чем радостный футбольный праздник – даже если драма и напряженность турнира в итоге заставят многих людей изменить мнение.

Решение присудить ЧМ Катару вызвало споры еще в 2010 году. Но после разоблачения обращения с рабочими-мигрантами и внимания к законам страны против ЛГБТ — беспокойство неуклонно растет.

На прошлой неделе посол Катара на чемпионате мира по футболу назвал гомосексуальность “повреждением разума”, а Зепп Блаттер, бывший глава ФИФА, сказал, что Катар был плохим выбором для турнира, но свое решение объяснил тем, что это “слишком маленькая страна”.

Те, кто защищает решение провести ЧМ в Катаре, говорят, что резонансные события могут стать рычагом для улучшения прав человека. Но существует скептицизм по поводу будущих успехов в Катаре с этим. Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и ЧМ-2018 по футболу не принесли улучшения прав человека в России. А в период между летней Олимпиадой-2008 и зимней Олимпиадой-2022 в Китае усилились репрессии.

— Отчасти проблема заключается в том, что состоятельные, но репрессивные государства, кажется, считают, что они больше всего выиграют от проведения таких мероприятий.

The Guardian пишет, что стремящиеся к признанию режимы заручались поддержкой спортивных звезд – от Дэвида Бекхэма до Пепа Гвардиолы – и международных институций, использующих пафосную риторику о спортивном совершенстве и глобальной дружбе, тратя при этом большие суммы.

Обвинения в коррупции давно преследуют Международный олимпийский комитет. 16 из 22 членов исполнительного комитета ФИФА с правом голоса, передавших проведение ЧМ-2022 по футболу Катару, были причастны или находились под следствием по подозрению в коррупции или недобросовестной практике.

Попытки оправдать критику только усугубляют ситуацию. ФИФА сообщила национальным командам, что ее работа не состоит в “раздаче моральных уроков” и что игру не следует “втягивать во все идеологические или политические сражения”. Это оправдание было неудачным, пишут журналисты.

Десять европейских футбольных ассоциаций, включая Англию и Уэльс, ответили, что “права человека универсальны и применяются повсюду”. Некоторые капитаны национальных команд во время ЧМ-2022 будут выходить на матчи с радужными повязками, чтобы поддержать антидискриминационную кампанию OneLove.

— Но проблему, связанную со стратегией очищения репутации спортом, не удастся по-настоящему решить, если международные руководящие органы не претерпят фундаментальные изменения, — заключает издание.

Этот чемпионат мира свидетельствует о том, что, наконец, некоторые национальные ассоциации могут начать думать иначе. По крайней мере, некоторые игроки и чиновники осознают, что футбол заслуживает лучшего.