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Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вемблі стадіон
Фото: Depositphotos

Соединенное королевство Великобритания и Республика Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

Свою поддержку турниру выразили правительства двух государств, а также официальные представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

При подаче заявки участники подали предварительный список из 14 стадионов, на которых предлагают провести матчи турнира. The Guardian сообщает, что туда вошел будущий новый стадион ливерпульского Эвертона Бремли-Мур Док.

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В список также попали следующие арены: Вилла Парк, Олимпийский стадион в Лондоне, Уэмбли, Олд Траффорд, Тоттенхэм Хотспур Стедиум, Авива в Дублине, Сент-Джеймс Парк, Хэмпден-Парк, Этихад.

В общей сложности от Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса представлено по одному стадиону в списке, еще два от Республики Ирландия, остальные девять находятся в Англии.

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Окончательный перечень из десяти арен будет направлен на рассмотрение УЕФА в апреле 2023 года.

На проведение Евро-2028 также претендует Турция. Исполком УЕФА определит хозяев в сентябре 2023 года.

Ранее УЕФА отклонил заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Страна-агрессор хотела попытаться обеспечить проведение турнира после того, как она была исключена из текущих международных соревнований.

Источник: The Guardian
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