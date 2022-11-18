ЧМ-2022: букмекеры назвали главного фаворита на победу в турнире

Ноябрь, 18 в 20:02

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует уже 20 ноября. На трофей претендуют 32 национальных команды, в том числе сборная Франции, которая будет защищать свой титул чемпионов.

Рассказываем о шансах команд на победу по мнению букмекеров и аналитиков.

Прогноз букмекеров на ЧМ-2022

Основным претендентом на победу букмекеры считают самую титулованную сборную в истории — команду Бразилии. На победу пентакампеонов дают коэффициент 4.50.

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Фаворитами также считают команды Аргентины (6.00), Франции (7.50), Англии (9.00) и Испании (9.00).

Потенциальный шанс на триумф, по мнению букмекеров, имеют также сборные Германии (11:00), Португалии (15:00), Нидерландов (15:00) и Бельгии (17:00).

Меньше всего шансов победить на ЧМ-2022 у команд Ирана, Саудовской Аравии и Коста-Рики — букмекеры оценивают такую ​​вероятность коэффициентом 751.00.

Победитель ЧМ-2022 – прогноз Opta

Статистический ресурс Opta дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022. Больше всего шансов на победу в турнире они дают Бразилии – 15,8% и Аргентине – 12,6%.

Вероятность победы сборной Франции в турнире оценивается в 12,2%.

Победу Испании прогнозируют с вероятностью 9,1%, а финалистов Евро-2020 команду Англии оценивают в 8,7%.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября, в нем примут участие 32 национальных сборных. В целом во время соревнований будет сыграно 64 матча за 28 дней.

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