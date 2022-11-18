ЧМ-2022: букмекеры назвали главного фаворита на победу в турнире
Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует уже 20 ноября. На трофей претендуют 32 национальных команды, в том числе сборная Франции, которая будет защищать свой титул чемпионов.
Рассказываем о шансах команд на победу по мнению букмекеров и аналитиков.
Прогноз букмекеров на ЧМ-2022
Основным претендентом на победу букмекеры считают самую титулованную сборную в истории — команду Бразилии. На победу пентакампеонов дают коэффициент 4.50.
Фаворитами также считают команды Аргентины (6.00), Франции (7.50), Англии (9.00) и Испании (9.00).
Потенциальный шанс на триумф, по мнению букмекеров, имеют также сборные Германии (11:00), Португалии (15:00), Нидерландов (15:00) и Бельгии (17:00).
Меньше всего шансов победить на ЧМ-2022 у команд Ирана, Саудовской Аравии и Коста-Рики — букмекеры оценивают такую вероятность коэффициентом 751.00.
Победитель ЧМ-2022 – прогноз Opta
Статистический ресурс Opta дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022. Больше всего шансов на победу в турнире они дают Бразилии – 15,8% и Аргентине – 12,6%.
Вероятность победы сборной Франции в турнире оценивается в 12,2%.
Победу Испании прогнозируют с вероятностью 9,1%, а финалистов Евро-2020 команду Англии оценивают в 8,7%.
Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября, в нем примут участие 32 национальных сборных. В целом во время соревнований будет сыграно 64 матча за 28 дней.
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