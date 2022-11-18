Ноябрь, 18 в 17:22

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 20 ноября и продлится до финала, который запланирован на 18 декабря.

Мундиаль начнется матчем между командами Катара и Эвадора, в котором арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч-открытие ЧМ-2022?

Увидеть матч-открытие ЧМ в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе Megogo. Также репортаж можно будет послушать на Радио Проминь.

Сейчас смотрят

Открытие ЧМ-2022 состоится в городе Эль-Хаур на стадионе Эль-Байт, который вмещает 60 тыс. зрителей.

Приблизительно за час до начала матча Катар-Эквадор организаторы проведут традиционное для ЧМ открытие турнира. Тогда же должены презентовать официальный гимн турнира и талисман ЧМ-2022 — Лаиб.

Единственным официально подтвержденным артистом, который выступит на церемонии открытия, является участник K-pop-группы BTS Чонгук.

В СМИ появлялась информация о выступлении Дуа Липы, но певица опровергла это. Также ожидают выступление Шакиры и Black Eyed Peas, но официальных подтверждений о выступлении колумбийской певицы и американской хип-хоп-группы не было.