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Факты / Спорт

Где смотреть церемонию и матч-открытие ЧМ-2022 в Катаре

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ель-Байт стадіон ЧС-2022
Фото: Depositphotos

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 20 ноября и продлится до финала, который запланирован на 18 декабря.

Мундиаль начнется матчем между командами Катара и Эвадора, в котором арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч-открытие ЧМ-2022?

Увидеть матч-открытие ЧМ в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе Megogo. Также репортаж можно будет послушать на Радио Проминь.

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Открытие ЧМ-2022 состоится в городе Эль-Хаур на стадионе Эль-Байт, который вмещает 60 тыс. зрителей.

Приблизительно за час до начала матча Катар-Эквадор организаторы проведут традиционное для ЧМ открытие турнира. Тогда же должены презентовать официальный гимн турнира и талисман ЧМ-2022 — Лаиб.

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Единственным официально подтвержденным артистом, который выступит на церемонии открытия, является участник K-pop-группы BTS Чонгук.

В СМИ появлялась информация о выступлении Дуа Липы, но певица опровергла это. Также ожидают выступление Шакиры и Black Eyed Peas, но официальных подтверждений о выступлении колумбийской певицы и американской хип-хоп-группы не было.

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