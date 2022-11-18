Самолет сборной Польши в Катар сопровождали истребители F-16

Ноябрь, 18 в 14:56

Сборную Польши, которая летела в Катар на чемпионат мира 2022 года, сопровождали истребители F-16.

Об этом сообщается на странице польской сборной в Twitter.

— К южной границе Польши нас сопровождали самолеты F-16! Спасибо и приветствие пилотам, — говорится в сообщении.

Истребители сопровождали самолет, перевозивший бело-красных, до границы со Словакией.

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Такое решение было принято после недавнего инцидента на территории Польши у границы с Украиной.

15 ноября из-за массированного российского ракетного обстрела Украины две ракеты пересекли польскую границу и упали в селе Пшеводов. Из-за этого погибли два человека.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски и его партнеры по команде попытаются выйти из своей группы в плей-офф ЧМ впервые с 1986 года.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Польша попала в квартет С вместе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Поляки стартуют на Мундиале матчем против Мексики, который запланирован на 22 ноября на стадионе 974 в Дохе.

Источник: Łączy nas piłka