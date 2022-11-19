От скандалов до участников турнира: что нужно знать о ЧМ-2022 в Катаре

Ноябрь, 19 в 20:03

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, который стартует в воскресенье, 20 ноября, станет первым в истории, который состоится на Ближнем Востоке. Этот Мундиаль уже стал самым дорогим в истории и станет последним в обычном формате.

Турнир начнется матчем-открытием между командами Катара и Эквадора 20 ноября в городе Эль Хаур на стадионе Эль-Байт, который вмещает 60 тыс. зрителей.

Что нужно знать о ЧМ-2022 в Катаре – читайте в материале Фактов ICTV.

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Этот Мундиаль состоится не в классический период для турнира (июнь-июль), а в ноябре-декабре. Поэтому во многих европейских чемпионатах образовались огромные паузы.

Перенос ЧМ на осень-зиму – вынужденная необходимость. Ведь летом в Катаре невыносимая жара. Даже сейчас дневная температура колеблется от 27ºС до 35ºС.

Сколько команд примет участие?

ЧМ-2022 в Катаре станет последним, в котором в финальной стадии за главный трофей будут бороться 32 команды.

Уже на следующем Мундиале, который примут совместно США, Канада и Мексика, количество участников увеличится до 48 команд.

На этом турнире 32 сборные распределили на восемь групп по четыре в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Группа A : Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды Группа B : Англия, Иран, США, Уэльс

: Англия, Иран, США, Уэльс Группа C : Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D : Франция, Дания, Тунис, Австралия

: Франция, Дания, Тунис, Австралия Группа E : Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика Группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G : Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

На каких стадионах будут играть матчи?

Матчи турнира будут играть на восьми стадионах, семь из которых были построены с нуля специально к Мундиалю.

Это наименьшее количество арен за 44 года главного футбольного турнира мира. В 1978 году на Мундиале в Аргентине играли матчи на шести стадионах в пяти городах. Хотя тогда в турнире участвовало 16 команд, а сейчас участников – 32.

Финальный матч ЧМ-2022 состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тыс. зрителей.

Катарские арены оборудованы системами охлаждения воздуха, которые позволяют поддерживать температуру не выше 27ºС. После завершения турнира вместимость стадионов существенно снизят, а Стадион 974 вообще разберут.

Что известно о гимне и талисмане ЧМ-2022?

Официальным маскотом ЧМ-2022 стала маленькая паранжа Лаиб (La Eeb). В переводе с арабского La Eeb означает “талантливый игрок”. Многие поклонники нашли в нем сходство с привидением Каспером из одноименного мультфильма.

مابقى شي على كاس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

وودي أستقبلكم وأرحب فيكم واحد واحد

انتظروني في الحلقة الثانية وباخذكم في رحلة سريعة خيالية وبتعرفون كيف استعدت قطر لاستقبالكم

حياك مع لعيب pic.twitter.com/ytD5AwNvCX — Laeeb (@Laeeb2022) November 7, 2022

Официальный саундтрек Мундиаля исполнило трио Trinidad Cardona, Davido и Aisha. Трек называется Hayya Hayya (Better Together).

Также санудтреками турнира стали композиция Light The Sky в исполнении Норы Фатеги, Балькес Ахмед Фатхи, Rahma Riad, Manal и RedOn; песня Dreamers звезды BTS Чунгука и трек Arhbo Ozuna & GIMS.

Гимн турнира под названием Tukoh Taka представили за два дня до открытия. Его исполнили хип-хоп певица Ники Минаж, колумбийский исполнитель Малума и ливанская певица Мириам Фарес.

Официальный мяч турнира

Мяч получил название Al Rihla, что с арабского означает путешествие.

Дизайн мяча вдохновлен уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Техническим спонсором выступила немецкая компания Adidas.

Компания разрабатывает мяч для Мундиаля уже в четырнадцатый раз в истории. Отмечается, что на этот раз был сделан большой акцент на экологичности, а у самого мяча огромная скорость полета, которой не имели его предшественники.

Самый дорогой турнир в истории

По оценкам экспертов и публичным отчетам, расходы на проведение футбольного турнира в Катаре превысят $200 млрд.

Как утверждают катарские власти, большинство расходов пришлось на нефутбольную инфраструктуру, а именно на строительство метро, гостиниц и новых дорог, а также реконструкцию международного аэропорта.

Что известно о призовых ЧМ-2022?

Мундиаль в Катаре имеет самый большой в истории турнира призовой фонд — $440 млн. На ЧМ-2018 призовой фонд составлял — $400 млн, а на Мундиале-2014 в Бразилии — $358 млн.

Из Катара все национальные команды уедут со значительными гонорарами. За подготовку к турниру каждая команда получит по $1,5 млн и еще $9 млн – за участие.

Победитель ЧМ-2022 получит дополнительно $42млн, то есть триумфатор суммарно заработает $52,2 млн. Серебряный призер получит дополнительные $30 млн, бронзовый — $27 млн. Команда, которая займет четвертое место заработает — $25 млн. Еще $209 млн ФИФА выделил клубам за выступление игроков на ЧМ.

Что известно об игроках?

Самым молодым игроком турнира станет форвард дортмундской Боруссии и сборной Германии Юссуфа Мукоко. В день открытия ЧМ-2022 игрок отпразднует свое 18-летие.

Самый возрастной футболист в заявке сборной Мексики – это 40-летний вратарь Альфредо Талавера.

Среди футболистов, которые сыграют на ЧМ-2022 в Катаре самым дорогим является форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €160 млн.

Однако суммарно самая дорогая сборная на Мундиале – команда Англии. Трансферная стоимость игроков трех львов составляет €1,26 млрд. Для сравнения трансферная стоимость сборной хозяев турнира Катара оценивается в €14,9 млн.

Больше всего представителей на ЧМ у мюнхенской Баварии – 17 футболистов из восьми национальных команд имеют возможность выйти на поле в Катаре. По 16 игроков представят английский Манчестер Сити и испанскую Барселону.

Кто фаворит ЧМ-2022?

Букмекеры считают фаворитами турнира сборную Бразилии. На победу самой титулованной команды в истории дают коэффициент 4.50.

Среди фаворитов также команды Аргентины (6.00), Франции (7.50), Англии (9.00) и Испании (9.00).

Меньше всего шансов победить на ЧМ-2022 у команд Ирана, Саудовской Аравии и Коста-Рики – букмекеры оценивают такую вероятность коэффициентом 751.00.

Где смотреть ЧМ-2022 в Украине?

Чемпионат мира-2022 в Украине будут транслировать Суспильне и платформа MEGOGO. Общественное покажет все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Смотреть матчи на Суспильном можно будет: на сайте Суспильне Спорт, а также на региональных телеканалах Суспильного. Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио Проминь.

Почему выбор Катара для проведения ЧМ считается скандальным?

Мундиаль в Катаре сопровождали скандалы еще с выбора страны как хозяина турнира. Ведь выбор маленькой страны с жарким климатом был сделан вопреки позиции технического комитета ФИФА. Это привело к серьезным подозрениям в коррупции.

Расследование британской газеты The Sunday Times указывало на незаконные действия бывшего главы Азиатской конфедерации футбола катарца Мохаммеда бин Хаммама, который, вероятно, потратил минимум $5 млн на подкуп представителей стран Африки в исполкоме ФИФА.

В преддверии открытия турнира экс-глава ФИФА Зепп Блаттер дал скандальное интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. Он рассказал о роли в победе заявки Катара тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Кроме коррупции, международные правозащитные организации обвиняют организаторов ЧМ-2022 в использовании принудительного труда при строительстве стадионов и гибели тысяч рабочих-мигрантов. В знак протеста против нарушений прав человека в Катаре сборная Дании представила для турнира черную форму.

— Мы не хотим быть заметны во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы поддерживаем сборную Дании, но это не то же, что поддерживать Катар как принимающую ЧМ страну — говорилось в заявлении бренда.

Известно, что капитаны нескольких сборных, включая Англию, Германию и Нидерланды, заявили, что во время турнира будут выходить на поле с радужной символикой и лозунгом One love на повязке. Эта акция является протестом против притеснений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре.

Что с дресс-кодом и пивом в Катаре для фанатов?

Сначала болельщиков во многих уголках мира возмутила картинка с правилами поведения для желающих посетить ЧМ-2022 в Катаре. Там речь шла о запрете пить алкоголь, ругаться, громко включать музыку, фотографировать местных жителей без разрешения и обнажать разные части тела. Но это оказалось фейком.

Организаторы быстро опровергли информацию и сообщили, что болельщики смогут насладиться футболом во время ЧМ-2022. А также заявили, что Катар – это гостеприимная, открытая и толерантная страна.

Власти Катара заявили, что не будут преследовать женщин-иностранок, если их внешний вид не будет соответствовать религиозным канонам страны. Однако попросила женщин одеваться поскромнее.

Относительно алкоголя Катар сначала пошел на беспрецедентные для себя уступки, но за два дня до начала турнира несколько изменил решение. ФИФА сообщила, что пиво не будет продаваться непосредственно на стадионах.

Но запрет не будет касаться фан-зон и других официальных мероприятий для болельщиков. В то же время, пиво в Катаре будет не из дешевых – за бокал хмельного в среднем придется выложить – 467 грн. В фан-зоне пиво можно найти примерно за 297 грн, но там употреблять алкогольные напитки можно только в конкретные часы.