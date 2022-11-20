Где смотреть церемонию и матч-открытие ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 20 ноября и продлится до финала, который запланирован на 18 декабря.
Мундиаль начнется матчем между командами Катара и Эвадора, в котором арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч-открытие ЧМ-2022?
Увидеть матч-открытие ЧМ в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе Megogo. Также репортаж можно будет послушать на Радио Проминь.
Открытие ЧМ-2022 состоится в городе Эль-Хаур на стадионе Эль-Байт, который вмещает 60 тыс. зрителей.
Приблизительно за час до начала матча Катар-Эквадор организаторы проведут традиционное для ЧМ открытие турнира. Тогда же должены презентовать официальный гимн турнира и талисман ЧМ-2022 — Лаиб.
Единственным официально подтвержденным артистом, который выступит на церемонии открытия, является участник K-pop-группы BTS Чонгук.
В СМИ появлялась информация о выступлении Дуа Липы, но певица опровергла это. Также ожидают выступление Шакиры и Black Eyed Peas, но официальных подтверждений о выступлении колумбийской певицы и американской хип-хоп-группы не было.