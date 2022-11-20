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Факты / Спорт

На поле Катар-Эквадор: стартовал чемпионат мира по футболу-2022

Валентина Чорна, редактор ленты
Чемпіонат світу з футболу-2022

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу-2022.

Мундиаль начался матчем между сборными Катара и Эквадора. Стартовый свисток раздался в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция Катар — Эквадор доступна на сайте Суспільне Спорт, на местных телеканалах Суспільного и видеосервисе Megogo. Слушать матч можно на Радіо Промінь.

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За час до начала первого матча чемпионата мира по футболу-2022 состоялась церемония открытия Мундиаля. Действо прошло на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре.

На церемонии выступил один из вокалистов K-поп-группы BTS 25-летний Чонгук. А также на сцене появился голливудский актер Морган Фримэн.

С календарем и расписанием матчей ЧМ-2022 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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