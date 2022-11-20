Ноябрь, 20 в 14:18

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на критику по поводу проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

По его словам, критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является “лицемерием”.

Инфантино призвал “не поучать Катар морали” и заявил, что “европейцы должны три тысячи лет просить прощения за то, что раньше делали по всему миру”.

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– Сегодня я чувствую себя катарцем. Чувствую себя арабом. Чувствую себя африканцем. Чувствую себя геем. Чувствую себя человеком с инвалидностью. Чувствую себя рабочим-мигрантом. Конечно, я не катарец, не африканец, не гей и не имею инвалидности. Но я так чувствую себя, ведь знаю, как это быть дискриминированным, — заявил он.

Инфантино заявил, что никого якобы не интересуют рабочие-мигранты, которые строили объекты в Катаре.

– Кого на самом деле волнуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду, — сказал Инфантино.

Также он высказался о правах ЛГБТ, отметив, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата “будут приветствовать всех”.

Ранее футбольное сообщество возмутилось тем, что ЧМ-2022 будет принимать страна, в которой ограничивают права человека.

К проблемам с притеснениями ЛГБТ и коррупцией при выборе хозяина Мундиаля добавилась и информация о тысячах смертей рабочих при строительстве спортивных сооружений к турниру.