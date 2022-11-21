Иран рассматривает возможность атаки на ЧМ-2022 в Катаре – глава разведки Израиля

Ноябрь, 21 в 21:37

Власти Ирана обсуждают возможность нанесения удара по Катару, где накануне стартовал ЧМ-2022 по футболу. На такой шаг Тегеран подталкивает внутреннее напряжение из-за охвативших страну протестов.

Об этом заявил глава военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива, выступая на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве.

— Количество погибших, нападения на национальные символы — очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, международным давлением и тяжелой экономической ситуацией. Внутри режима есть обеспокоенность, что это реальная угроза, — сказал он.

Халива добавил, что сам он не видит угроз для режима Тегерана с учетом протестов, но отмечает, что ответ Ирана становится все более агрессивным и мир должен быть к этому готов.

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– Иранцы сейчас также рассматривают возможность атаки на чемпионат мира по футболу в Катаре. Единственное, что их сдерживает, это то, как отреагируют катарцы, – сказал он.

С ним согласился бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц, предупредивший, что Иран может совершить атаку на турнир в Катаре, чтобы нарушить стабильность в регионе.

— Чемпионат мира по футболу, вероятно, будет одним из тех событий, на которых он попытается нарушить стабильность, — сказал Ганц.

Халива сказал, что с начала 2022 года Израиль насчитал около 100 операций иранцев, включая кибератаки.

— В Лондоне готовятся к возможному удару Ирана, они знают, о чем говорят. США готовятся к иранскому террору. Тегеран, сотрудничая с Москвой, может получать от россиян финансы, разведанные и оружие. В ближайшее время нам всем следует ожидать более агрессивных действий Ирана в регионе и мире, — сказал Халива.

Во время форума в Бахрейне советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Израиль предупредил Россию о передаче Ираном баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar Москве. Хулата подчеркнул, что если это произойдет, то Иерусалим может передать Украине ответные высокотехнологичные ракеты.

Источник: The Times of Israel