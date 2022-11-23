В небе парит кит: ФИФА презентовала клип на песню с церемонии открытия ЧМ-2022

Ноябрь, 22 в 23:56

ФИФА презентовала клип на песню Dreamers, которая является одним из саундтреков чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Ее исполняет вокалист группы BTS Чонгук вместе с катарским певцом Фахадом Аль-Кубаиси.

Именно этот саундтрек ЧМ-2022 прозвучал на церемонии открытия Мундиаля в воскресенье, 20 ноября.

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Музыкальное видео отображает катарскую культуру от архитектурных сооружений и оживленных рынков до небоскребов.

На видео вокалист BTS танцует среди флагов вместе с другими людьми, а в небе парит кит. Аль Кубаиси появляется в видео на корабле и небоскребе.

В двуязычном треке исполнители поют о силе сновидений на английском и арабском языках:

— Посмотрите, кто мы, мы мечтатели. Мы делаем это возможным, потому что мы в это верим.

Композиция Dreamers установила новый рекорд среди официальных песен ЧМ, попавших на первое место в чарте iTunes Top Songs в США. Песня возглавила чарт спустя 2 часа 11 минут с момента появления на платформе.

Кроме Чонгука и Фахада Аль-Кубаиси, на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре выступил также американский актер Морган Фримен.

Что касается официального гимна ЧМ-2022 его ФИФА представила за два дня до старта турнира. Это сингл под названием Tukoh Taka в исполнении Ники Минаж, Малумы и Мириам Фарес.