Владельцы МЮ рассматривают продажу клуба: среди потенциальных покупателей Бекхэм и Apple

Ноябрь, 24 в 17:20

Владельцы английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед накануне заявили о начале процесса “изучения стратегических альтернатив” для клуба, среди которых его продажа.

Заявление прозвучало на фоне многолетних протестов болельщиков МЮ против американских владельцев команды семьи Глейзер.

В СМИ уже называют имена потенциальных претендентов, кто может приобрести клуб из Манчестера.

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Daily Star пишет, что компания Apple рассматривает возможность приобретения Манчестер Юнайтед и готова выложить за клуб 5,8 млрд фунтов (€6,7 млрд).

Калифорнийская компания не имеет опыта владения большими футбольными клубами, но гендиректор Тим Кук изучает возможности, которые может предоставить владение МЮ. Издание отмечает, что Кук будет проводить переговоры с банками, назначенными контролировать продажу, среди которых The Raine Group.

По данным Financial Times, ссылающейся на источники, к переговорам по покупке МЮ готов присоединиться экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Газета пишет, что привлечение бывшего игрока манкунианцев может стать критически важным фактором при выборе покупателя нынешними владельцами клуба.

Еще одним потенциальным кандидатом на покупку клуба называют британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.

По данным The Telegraph, владелец нефтехимического гиганта Ineos готовится сделать предложение, однако не хочет переплачивать. Ретклифф хотел приобрести МЮ еще летом 2022 года, но тогда оказалось, что соглашение маловероятно.

СМИ также сообщают об интересе к МЮ среди частных инвесторов Джоша Харриса и Дэвида Блитцера, а также владельцев клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стива Пальюка (Бостон Селтикс) и Ларри Таненбаума (Торонто Репторс).

22 ноября Манчестер Юнайтед сообщил о расторжении контракта с Криштиану Роналду по обоюдному согласию сторон.