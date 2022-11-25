Ноябрь, 25 в 7:03

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Мундиаль впервые в истории состоится на Ближнем Востоке и впервые проведут его осенью и зимой.

За трофей чемпионов мира сразятся 32 команды, 13 из которых представляют УЕФА.

Где смотреть чемпионат мира по футболу-2022?

Право показа чемпионата мира-2022 получили Национальная телекомпания Украины Суспильне и платформа MEGOGO.

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Суспильне покажет все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Смотреть матчи на Суспильном можно будет: на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д.). Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио Проминь.

Групповой раунд чемпионата мира по футболу продлится с 20 ноября по 2 декабря, раунд плей-офф — с 3 декабря по 14 декабря. Матч за третье место и финал пройдут 17-18 декабря.

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на турнир. Сине-желтые уступили Уэльсу в финале плей-офф отбора со счетом 0:1. Для драконов это второй выход команды на Мундиаль в истории. В последний раз они играли на ЧМ еще в 1958 году.