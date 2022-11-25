Ноябрь, 25 в 21:36

Сборная Нидерландов расписала ничью с командой Эквадора во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра состоялась на стадионе Халифа в Дохе и закончилась со счетом 1:1.

Счет открыли подопечные Луи Ван Гала уже на шестой минуте встречи. Форвард нидерландцев Коди Гакпо пробил мощно из-за пределов штрафной, поразив ворота соперника. Для футболиста это уже второй мяч на этом Мундиале.

Перед перерывом защитник эквадорцев Первис Эступиньян восстановил паритет в игре, но взятие ворот отменили из-за пассивного офсайда.

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В начале второго тайма команда Эквадора все же отличилась в воротах Андриса Нопперта – гол забил нападающий Эннер Валенсия. Эквадорцы могли забивать еще, создав несколько опасных моментов у ворот соперника. В частности, следует упомянуть удар Гонсало Платы, проверивший на прочность перекладину.

Видео матча Нидерланды – Эквадор – 1:1

У обеих команд по четыре очка в турнирной таблице квартета А. У сборной Сенегала три набранных пункта, а у Катара — ноль. Хозяева соревнований первой из команд упустили шансы на выход из группы.

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор встретится с Сенегалом. Оба матча состоятся 29 ноября.