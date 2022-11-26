Ноябрь, 25 в 23:25

Команды Англии и США не определили сильнейшего в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра прошла на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре и завершилась со счетом 0:0.

На десятой минуте встречи хорошую возможность отличиться подопечные Гарета Саутгейта. Букайо Сака прострелил на Гарри Кейна, который был в пределах 11-метровой отметки. Но удар форварда трех львов заблокировал Уокер Циммерман.

Спустя семь минут американцы ответили ударом головой Хаджи Райта после навеса от Уэстона Маккенни, но мяч пролетел мимо правой стойки ворот Джордана Пикфорда. В экваторе первой половины игры Маккенни уже сам пробивал из пределов одиннадцатиметровой отметки, но мяч пролетел над перекладиной.

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После этого мощно пробил Кристиан Пулишич, но мяч после его удара встряхнул перекладину ворот. До свистка на перерыв американцы еще несколько раз пытались создать неприятности для оппонентов — больше всего выделялись Сержино Дест и Пулишич. На это англичане ответили ударом Мэйсона Маунта в нижний угол ворот, с которым справился голкипер Мэтт Тернер.

Видео обзор матча Англия — США — 0:0

Второй тайм прошел спокойно, только в компенсированное арбитром время Гарри Кейн пытался изменить счет на табло, ударом головой, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

Интересно, что команда трех львов никогда раньше не побеждала США на Мундиалях. В 1950-м американцы одолели британцев (1:0), а на ЧМ-2010 сборные в группе сыграли вничью (1:1).

После двух туров Англия возглавляет турнирную таблицу квартета В, имея в активе четыре очка. Иран идет вторым с тремя очками, США (2) третьи, а замыкает группу Уэльс, у которого пока одно очко.