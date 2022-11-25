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Факты / Спорт

После критики и обращений: ФИФА разрешила ЛГБТ-символику на матчах ЧМ-2022

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЛГБТ
Фото: Unsplash

Международная федерация футбола (ФИФА) решила разрешить радужную символику на стадионах во время матчей чемпионата мира-2022 по футболу. Об этом сообщает британская газета The Independent.

В матчах первого тура группового этапа у некоторых поклонников футбола охрана стадионов изымала символику и предметы одежды, на которых были радужные символы и знаки сообщества ЛГБТК+.

Ряд футбольных федераций обратились в ФИФА по поводу этого. Тогда организация проинформировала, что хозяева турнира больше не будут создавать проблемы зрителям с символикой.

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Перед матчами второго тура Федерация футбола Уэльса сообщила, что болельщикам можно посетить матч Мундиаля их сборной против Ирана, взяв с собой символику сообщества.

— В ответ на обращение Федерации футбола Уэльса ФИФА подтвердила, что болельщикам в радужных шляпах и с флагами будет разрешено входить на стадион на матч сборной против Ирана в пятницу, — говорилось в сообщении валлийской федерации.

Дискриминация прав ЛГБТК-сообщества стала одной из причин критики организаторов Мундиаля в Катаре. Поскольку в этой стране Персидский залив права общества находятся вне закона, у Катара требовали гарантий безопасности для соответствующих фанатов.

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Перед стартом турнира ФИФА запретила европейским сборным выходить на матчи с тематическими капитанскими повязками и текстом One Love. Организация заявила, что будет наказывать за такие повязки не только денежными штрафами, но и карточками для капитанов команд.

Источник: Independent
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