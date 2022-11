Международная федерация футбола (ФИФА) решила разрешить радужную символику на стадионах во время матчей чемпионата мира-2022 по футболу. Об этом сообщает британская газета The Independent.

В матчах первого тура группового этапа у некоторых поклонников футбола охрана стадионов изымала символику и предметы одежды, на которых были радужные символы и знаки сообщества ЛГБТК+.

Ряд футбольных федераций обратились в ФИФА по поводу этого. Тогда организация проинформировала, что хозяева турнира больше не будут создавать проблемы зрителям с символикой.

Перед матчами второго тура Федерация футбола Уэльса сообщила, что болельщикам можно посетить матч Мундиаля их сборной против Ирана, взяв с собой символику сообщества.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday.

All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h

— FA WALES (@FAWales) November 24, 2022