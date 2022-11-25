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Сборная Уэльса в меньшинстве сенсационно уступила Ирану на ЧМ-2022

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Уельс - Іран ЧС-2022
Фото: Getty Images

Сборная Ирана преподнесла сенсацию на чемпионате мира по футболу, обыграв команду Уэльса во втором туре группового этапа. Матч прошел на стадионе Ахмад бин Али в Эль-Раяне и закончился со счетом 2:0 в пользу иранцев.

В первом тайме иранский хавбек Али Голизаде вышел лицом к лицу с голкипером валлийцев Вейном Хеннеси и поразил левый угол ворот. Но чуть позже арбитр отменил гол после просмотра VAR из-за очевидного офсайда.

После перерыва иранцы дважды попадали в стойку ворот: сначала Сердар Азмун, а затем Али Голизаде пробивал из-за пределов штрафной.

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На 86-й минуте сборная Уэльса осталась в меньшинстве, когда арбитр удалил голкипера Хеннеси. Он выбежал за пределы штрафной навстречу форварду Мехди Тареми и сбил его. Это первая красная карта на этом Мундиале. Место в воротах вместо удаленного Хеннеси Дэнни Уорд.

Иранцы начали творить сенсацию в добавленное время, когда на девятой компенсированной минуте забил хавбек Роузбеш Чешми. А спустя две минуты окончательный счет установил защитник Рамин Резаян, завершив контратаку иранцев.

Видео матча Уэльс – Иран – 0:2

В другом матче группы В, который состоится 25 ноября, встретятся команды Англии и США. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:00 по киевскому времени.

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